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Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки - Deep State

Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки - Deep State

Ворог продовжує просуватися / Фото: Deepstatemap

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Мапа бойових дій на Донбасі оновлені.

Про це інформує канал аналітики Deep State. 

Зокрема, Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки. Ворог захопив Керамік та Новокалинове, а також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному. Ситуація у Роботиному уточнюється.

"Нагадуємо, що Україну чекають важкі літні місяці", - зауважили аналітики. 

Нагадаємо, за словами військових аналітиків, Україна не зможе створити купол з ППО, що забезпечило б 99% збиття ракет, як в Ізраїлі. Захистити Україну повністю від ракетних ударів РФ неможливо. Окремі об'єкти та міста можна захистити лише точково.

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