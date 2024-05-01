Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки - Deep State

Мапа бойових дій на Донбасі оновлені.

Про це інформує канал аналітики Deep State.

Зокрема, Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки. Ворог захопив Керамік та Новокалинове, а також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному. Ситуація у Роботиному уточнюється.

"Нагадуємо, що Україну чекають важкі літні місяці", - зауважили аналітики.

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Нагадаємо, за словами військових аналітиків, Україна не зможе створити купол з ППО, що забезпечило б 99% збиття ракет, як в Ізраїлі. Захистити Україну повністю від ракетних ударів РФ неможливо. Окремі об'єкти та міста можна захистити лише точково.

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