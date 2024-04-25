Греція відмовилася надавати Україні системи ППО: прем'єр назвав причину

Попри прохання Греція не збирається постачати ні С-300, ні Patriot. Країна пояснила причини свого рішення.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в інтерв'ю SKAI, пише іefimerida.

"Греція не збирається відправляти Україні ні С-300, ні Patriot. Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", – заявив К.Міцотакіс.

Він додав: Греція підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами. Але країна з самого початку заявила, що не може позбавитися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для її потенціалу стримування. Україні надають надлишки матеріалів.

"І я вважаю, що це правильний вибір. В міру того, як ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Однак ці системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть передані Україні", – підсумував він.

Раніше у ЗМі зазначали, що Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США.

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