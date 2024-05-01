Одеса опинилася під ворожим ударом: подробиці

Ворог знову атакував місто.
У ніч проти 1 травня 2024 року ворог знову атакував Одесу.
За попередньою інформацією, йдеться про удар балістикою.
Наразі попередньо йдеться про трьох постраждалих.
У моніторингових каналах є інформація про те, що унаслідок удару розпочалася пожежа в одній з багатоповерхівок.
Очікуємо на офіційну інформацію від представників влади.
Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".
Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.