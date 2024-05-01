Одеса опинилася під ворожим ударом: подробиці

У ніч проти 1 травня 2024 року ворог знову атакував Одесу.

За попередньою інформацією, йдеться про удар балістикою.

Наразі попередньо йдеться про трьох постраждалих.

У моніторингових каналах є інформація про те, що унаслідок удару розпочалася пожежа в одній з багатоповерхівок.

Очікуємо на офіційну інформацію від представників влади.

Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

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