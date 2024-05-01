Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одеса опинилася під ворожим ударом: подробиці

Одеса опинилася під ворожим ударом: подробиці

Ворог обстрілює мирні українські міста / Фото: ТСН.ua

Ворог знову атакував місто.

У ніч проти 1 травня 2024 року ворог знову атакував Одесу.

За попередньою інформацією, йдеться про удар балістикою. 

Наразі попередньо йдеться про трьох постраждалих.

У моніторингових каналах є інформація про те, що унаслідок удару розпочалася пожежа в одній з багатоповерхівок. 

Очікуємо на офіційну інформацію від представників влади. 

Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". 

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація