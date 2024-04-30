Пісторіус підписав указ про реформу в Бундесвері: що це означає

Суть реформи полягає у спрощенні раніше розрізненої системи командування.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав "Оснабрюкський указ", за яким Німеччина має стати "основою стримування і колективної оборони в Європі".

Про це пише Spiegel.

Документ передбачає реорганізацію командування Бундесвером. Як зазначається у виданні, для Пісторіуса, який обіймає свою посаду всього 15 місяців, це дорожня карта того, як радикально він хоче змінити Бундесвер.

"Досі Бундесвер був орієнтований в основному на невеликі вузькоспеціалізовані закордонні місії, наприклад, в Афганістані. Тепер же необхідно повністю зосередитися на національній і союзній обороні. Мета – "забезпечити оптимальне оснащення бундесверу для надзвичайних ситуацій, для оборони, для війни", - вказано у повідомленні.

Суть реформи полягає у спрощенні раніше розрізненої системи командування. Відак об'єднане оперативне командування керуватиме всіма місіями військ, як усередині країни, так і за кордоном.

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"Якщо ми хочемо бути в змозі протистояти цій загрозі, то ми повинні бути в змозі вести війну, яку нам нав'яжуть. Здатність вести війну означає ніщо інше, як здатність вести війну так, щоб її не довелося вести", – сказав він.

Нагадаємо, раніше скандальна стаття німецького видання Bild переполохала пів Європи.

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