Мобілізація в РФ: експерт розповів цікаву деталь

У РФ зросла кількість людей, які виступають проти масової мобілізації.

Про це заявив доктор соціологічних наук, керівник ІКАР (Інститут конфліктології та аналізу Росії) Олександр Шульга в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, сьогодні Кремль змушений балансувати між так званими "трьома великими китами".

"Ми досліджували настрої російського суспільства та окремо могли подивитися настрої потенційних мобілізантів, тобто російських чоловіків віком від 18 до 30 років, які згідно з оновленим законодавством, можуть бути мобілізовані й направлені на фронт під час призову. Пізніше вони будуть змушені добровільно-примусово підписати контракт, бо під час часткової мобілізації вони в будь-якому випадку його підпишуть", - мовиться у повідомленні.

Крім того, йдеться про соціальну та політичну стабільність.

"Зрозуміло, що за таких умов їм не виходить дотримуватись рівноваги, тому приходиться чимось жертвувати. Наразі росіяни намагаються балансувати економічними стимулами. Йдеться по величезну кількість доплат під час підписання контракту. Але цей баланс неможливо утримувати постійно, бо війна дуже інтенсивна, окупанти зазнають великих втрат. Війна розтягнута в часі незрозуміло до якого періоду", - додав Шульга.

Раніше речник диктатора Пєсков спробував заспокоїти росіян, що нової мобілізації в РФ не планують.

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