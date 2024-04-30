Нова дівчина екса Лорак набила тату з його іменем – фото

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак – турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу – блогерка Анастасія похизувалася змінами на тілі.

Так, у фотоблогу Мурата з'явилося свіже фото його обраниці, на якому видніється нове татуювання на її ребрах. Вочевидь, у такий спосіб Анастасія захотіла висловити свою величезну прихильність до Налкакіоглу, тому звернулася до тату-майстра й залишила на своєму тілі фразу "forever yours Murat", що з англійської перекладається, як "назавжди твоя, Мурате".

Дівчина Мурата Налкакіоглу зробила іменне татуювання / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

До слова, Мурат був вражений таким вчинком дівчини й підписав фото: "Якщо що".

Цікаво, що в Анастасії вже є схоже татуювання, яке вона робила в парі з Муратом, тільки у більш пікантному місці – під грудьми біля серця. Тоді модель з обранцем набили "forever yours", що українською означають "назавжди твій/твоя". Тож, відтепер у блогерки є два татуювання, присвячених коханому.

Дівчина Мурата Налкакіоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Зазначимо, про свої стосунки пара оголосила на початку цього року після того, як вони разом відсвяткували Новий рік у Дубаї. Через деякий час закохані вирішили з'їхатися та проводити свій вільний час разом. До слова, обидва виховують дітей від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія розповіла про реакцію рідних Мурата Налкакіоглу на їхні стосунки.

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