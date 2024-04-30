Мобилизация в РФ: эксперт рассказал интересную деталь

В РФ возросло количество людей, выступающих против массовой мобилизации.

Об этом заявил доктор социологических наук, руководитель ИКАР (Институт конфликтологии и анализа России) Александр Шульга в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, сегодня Кремль вынужден балансировать между так называемыми "тремя большими китами".

"Мы исследовали настроения российского общества и отдельно могли посмотреть настроения потенциальных мобилизантов, то есть российских мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые согласно обновленному законодательству могут быть мобилизованы и направлены на фронт во время призыва. Позже они будут вынуждены добровольно-принудительно подписать контракт, потому что во время частичной мобилизации они в любом случае его подпишут", — говорится в сообщении.

Кроме того, речь идет о социальной и политической стабильности.

"Понятно, что при таких условиях им не получается придерживаться равновесия, поэтому приходится чем-то жертвовать. Сейчас россияне пытаются балансировать экономическими стимулами. Война растянута по времени непонятно до какого периода", — добавил Шульга.

Ранее представитель диктатора Песков попытался успокоить россиян, что новой мобилизации в РФ не планируют.

Читайте также: