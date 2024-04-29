Удар РФ по Одесі: серед поранених – екснардеп Сергій Ківалов

За інформацією джерела "Української правди", зараз Ківалову роблять операцію.

Колишній голова ЦВК, екснардеп від "Партії регіонів" та "Опоблоку", ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов отримав поранення внаслідок російського удару по Одесі.

Про це повідомив проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров у коментарі "Суспільному".

"Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". Наразі там майже згоріла покрівля", - повідомили у виданні.

Ця будівля - палац студентів "Одеської юридичної академії", хоча більше відомий як резиденція Сергія Ківалова. Ще будівлю називають "Замок Гаррі Поттера".

"Замок Гаррі Поттера" в Одесі, куди влучила російська ракета / Фото: Суспільне

За інформацією джерела "Української правди", зараз Ківалову роблять операцію.

"У Ківалова - поранення стегна з пошкодженням артерії. У нього венозна кровотеча", - стверджує "УП".

Хто такий Сергій Ківалов

Сергій Ківалов — відомий український політик, державний діяч і юрист. Народний депутат III-VII скликань. Входив до фракцій СДПУ(о) Віктора Медведчука, Партії регіонів та "Опоблоку". Президент національного університету "Одеська юридична академія".

У 2004-му був головою Центральної виборчої комісії. Саме Ківалову закидали причетність до фальсифікації на користь Віктора Януковича під час другого президентських виборів 2004 року, після якого почалася Помаранчева революція.

Співавтор скандального закону "Про засади державної мовної політики", неофіційно відомий як "Закон Ківалова-Колесніченка".

"Разом з Андрієм Портновим був ідеологом судової реформи 2010 року, яка дала змогу режиму Януковича встановити повний контроль над цією гілкою влади", - пише "Думська".

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього удару російських окупантів по Одесі загинули двоє людей. Ще 20 людей отримали поранення різної тяжкості. Серед травмованих - 12-річний хлопчик.

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