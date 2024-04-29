Росіяни вдарили по Кізомису на Херсонщині: загинула людина

Російські війська обстріляли Кізомис у Білозерській громаді Херсонської області.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні", - написав він.

В ОВА зазначили, що під час російського обстрілу чоловік перебував на городі. Він отримав вибухову травму та поранення ноги.

Нагадаємо, російські військові упродовж минулої доби обстріляли 19 населених пунктів на правобережжі Херсонської області.

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