Першими зустріли ворога: як на лінії фронту воюють українські прикордонники (відео)

Українські прикордонники першими зустрічали ворога. І тепер воюють на фронті, так само, як і Збройні сили. Тепер це солдати в окопах, артилеристи і аеророзвідники. Всі вони в підрозділах Гвардії наступу "Сталевий кордон". Боронять Авдіївський, Бахмутський та Купʼянський напрям. І пройшли жорсткі бої у найгарячіших точках фронту. Вже завтра, 30 квітня Україна відзначатиме їхнє професійне свято - День прикордонника.

Як вони боронять ділянку фронту на межі з Луганщиною - розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко

Зенітник Іван з побратимами на Купʼянському напрямку лиш два тижні, але вже зрозумів - небо тут неабияк живе через постійні атаки дронів. Зенітку тут використовують як мобільну групу прикриття для нашої піхоти, від ударних дронів та розвідників.

Іван

"Світло" - командир Луганського прикордонного загону. Не дати ворогу роздивитись техніку на наших позиціях завдання і цих зенітників також. За швидкість підльоту на вогневу ЗУшки відповідає Леонід. Він від початку повномасштабного встиг повоювати в Соледарі і під Сіверськом, як стрілець.

"Ворог не знав, що ми там були. І це було приємно для нас, бо враження ми наносили дуже суттєве", - каже Леонід Шевцов, військовослужбовець Прикордонного загону.

Техніка на лінії фронту

Леонід з побратимами - бійці Луганського прикордонного загону, який віднедавна в бригаді гвардії наступу - "Помста".

На лінії фронту вони у воюють так само, як і армійці. Те, що чергування на кордоні змінить на окоп на передовій Леонід зрозумів ще у 2014-му. Він був одним з перших прикордонників, які отримали поранення через російську агресію.

Командир загону на псевдо "Світло" був останнім з наших прикордонників, які виходили ще з українського Луганська.

"2014 рік, коли почалися оці невдоволення владою на території Донецької і Луганської. Оці блокпости з цими ленточками. Люди не розуміли, що вони роблять, я так рахую", - каже "Світло".

"Світло"

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонщини.

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