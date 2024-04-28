Де ЗСУ можуть почати новий контрнаступ – думка майора запасу Гетьмана

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припустив, що Збройні сили можуть готувати наступний контрнаступ на півдні України. Він, зокрема нагадав, що Велика Британія надає нам додаткову підтримку, як от авіабомби і катери.

Про це він розповів інтервʼю "Главреду".

"Головне, треба подумати, чому вони передають нам 60 катерів. Ми всі пишалися тим, що близько 350 наших військовослужбовців проходили навчання саме у Британії. Йдеться про "командос", тобто тих, хто може чинити певні дії з моря на кшталт тих, які були у фільмах зі Шварцнегером. Вони навіть проходили випробування у бою, коли висаджувалися на кримському узбережжі, атакували "вишки Бойка" тощо. А тут ще й передають човни. Тут ми одразу дивимося на мапу, бачимо Кринки та той невеличкий плацдарм, який маємо розширити", - розповів він.

Олексій Гетьман додав, що військові катери і розмови українського керівництва про те, що після відбиття атаки росіян наші контрнаступальні дії можуть бути, швидше за все, на півдні свідчать про підготовку до саме таких дій.

"Ми не знаємо планів Генштабу, але припустити (і це роблять як генерали НАТО, так і поважні видання), що ми спробуємо атакувати саме на півдні і в Криму цілком можна, адже такі натяки були і від ГУР, і від військово-політичного керівництва загалом", - резюмував майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що українські військові зараз стабілізують ситуацію на фронті, а в кінці року – почнуть контрнаступ.

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