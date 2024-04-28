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Як приготувати шарики зі шпинатом та сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
310 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати шарики зі шпинатом та сиром

Шари зі шпинатом та сиром / Фото: Credits

Щоб приготувати ці корисні, хрусткі шари, достатньо мати в холодильнику упаковку листкового тіста і зовсім небагато часу.

Шпинат і сир ідеально підходять як начинка. Шари хороші як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

листкове тісто бездрожжеве
500 г
сир твердий
250 г
яйця
3 шт. + 1 (для змащування)
шпинат свіжий
100 г
цибуля зелена – пучок
пучок
перець чорний мелений
сіль
кунжут
  1. Листкове тісто розморозьте при кімнатній температурі.
  2. Шпинат та зелену цибулю вимийте, обсушіть і дрібно наріжте.
  3. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Охолодіть та очистіть. Наріжте невеликими кубиками.
  4. Твердий сир натріть на дрібній тертці.
  5. У мисці з'єднайте шпинат, зелену цибулю, яйця, твердий сир. Посоліть і поперчіть. Перемішайте.
  6. На робочій поверхні, злегка присипаною мукою|борошном|, тісто розкотіть у прямокутний пласт товщиною 0,3-0,5 см і наріжте на квадрати 10*10. У середину квадрата викладіть начинку і сформуйте шар у вигляді трикутника, краї притисніть вилкою. Змастіть жовтком і посипте кунжутом. Викладіть на лист застелений пергаментом.
  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 15 хвилин.

Поради:

  • Шпинат можна використовувати і заморожений, його потрібно розморозити та віджати воду.

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