Як приготувати шарики зі шпинатом та сиром

Щоб приготувати ці корисні, хрусткі шари, достатньо мати в холодильнику упаковку листкового тіста і зовсім небагато часу.
Шпинат і сир ідеально підходять як начинка. Шари хороші як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- листкове тісто бездрожжеве
- 500 г
- сир твердий
- 250 г
- яйця
- 3 шт. + 1 (для змащування)
- шпинат свіжий
- 100 г
- цибуля зелена – пучок
- пучок
- перець чорний мелений
- сіль
- кунжут
- Листкове тісто розморозьте при кімнатній температурі.
- Шпинат та зелену цибулю вимийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Охолодіть та очистіть. Наріжте невеликими кубиками.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- У мисці з'єднайте шпинат, зелену цибулю, яйця, твердий сир. Посоліть і поперчіть. Перемішайте.
- На робочій поверхні, злегка присипаною мукою|борошном|, тісто розкотіть у прямокутний пласт товщиною 0,3-0,5 см і наріжте на квадрати 10*10. У середину квадрата викладіть начинку і сформуйте шар у вигляді трикутника, краї притисніть вилкою. Змастіть жовтком і посипте кунжутом. Викладіть на лист застелений пергаментом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 15 хвилин.
Поради:
- Шпинат можна використовувати і заморожений, його потрібно розморозити та віджати воду.
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