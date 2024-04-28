Катастрофічна повінь у Танзанії: загинули понад 150 осіб

У Танзанії через повінь, викликану зливами, загинули 155 людей. Ще 200 тисяч постраждали.

Про це пише Associated Press.

Кількість жертв повені за два тижні зросла понад вдвічі. Кількість опадів продовжує збільшуватись, особливо в прибережному регіоні та столиці Дар-ес-Саламі.

Крім того, через зливи зруйновані дороги, мости та залізниці. Затоплені школи закрили, а екстрені служби рятували людей, які опинилися заблокованими через повені.

Премʼєр-міністр Маджаліва закликав жителів низинних районів переїхати до більш високих місць, а районних чиновників — забезпечити мешканців постраждалих будинків продуктами харчування.

Від дощів постраждали понад 51 тисяча домогосподарств. Негода також вирує в сусідніх із Танзанією Бурунді та Кенії.

Нагадаємо, злива в Еміратах наробила лиха. До вечора 16 квітня випала річна норма опадів — понад 120 мм. Вулиці міста буквально пішли під воду.

Через негоду були закриті міжнародний аеропорт в Дубаях та навчальні заклади на території ОАЕ, державні службовці здебільшого працювали віддалено, поліція та "швидка" чергували на затоплених автомагістралях. Вода затопила деякі будинки, влада відправила цистерни на вулиці та шосе, щоб відкачати воду.

У сусідньому Омані внаслідок сильних дощів, які тривали кілька останніх днів, щонайменше 18 людей загинули.

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