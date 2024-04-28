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Как приготовить слойки со шпинатом и сыром

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
310 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить слойки со шпинатом и сыром

Слойки со шпинатом и сыром / Фото: Credits

Чтобы приготовить эти полезные, хрустящие слойки, достаточно иметь в холодильнике упаковку слоеного теста и совсем немного времени.

Шпинат и сыр идеально подходят в качестве начинки. Слойки хороши как в горячем,  так и в холодном виде.

Ингредиенты

слоеное тесто бездрожжевое
500 г
сыр твердый
250 г
яйца
3 шт. + 1 (для смазывания)
шпинат свежий
100 г
лук зеленый – пучок
пучок
перец черный молотый
соль
кунжут
  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. Шпинат и зеленый лук вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
  3. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Охладите и очистите. Нарежьте небольшими кубиками.
  4. Твердый сыр натрите на мелкой терке.
  5. В миске соедините шпинат, зеленый лук, яйца, твердый сыр. Посолите и поперчите. Перемешайте.
  6. На рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой, тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 0,3-0,5 см и нарежьте на квадраты 10*10. В середину квадрата выложите начинку и сформируйте слойку в виде треугольника, края прижмите вилкой. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выложите на противень застеленный пергаментом. 
  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.

Советы:

  • Шпинат можно использовать и замороженный, его нужно разморозить и отжать воду.

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