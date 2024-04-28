Как приготовить слойки со шпинатом и сыром

Чтобы приготовить эти полезные, хрустящие слойки, достаточно иметь в холодильнике упаковку слоеного теста и совсем немного времени.
Шпинат и сыр идеально подходят в качестве начинки. Слойки хороши как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- слоеное тесто бездрожжевое
- 500 г
- сыр твердый
- 250 г
- яйца
- 3 шт. + 1 (для смазывания)
- шпинат свежий
- 100 г
- лук зеленый – пучок
- пучок
- перец черный молотый
- соль
- кунжут
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Шпинат и зеленый лук вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Яйца отварите вкрутую 10 минут. Охладите и очистите. Нарежьте небольшими кубиками.
- Твердый сыр натрите на мелкой терке.
- В миске соедините шпинат, зеленый лук, яйца, твердый сыр. Посолите и поперчите. Перемешайте.
- На рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой, тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 0,3-0,5 см и нарежьте на квадраты 10*10. В середину квадрата выложите начинку и сформируйте слойку в виде треугольника, края прижмите вилкой. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выложите на противень застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут.
Советы:
- Шпинат можно использовать и замороженный, его нужно разморозить и отжать воду.
Читайте также: