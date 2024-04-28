Новий контрнаступ ЗСУ: аналітики оцінили перспективи

Українській бійці стабілізують ситуацію на фронті, а в кінці року почнуть контрнаступ.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

ISW послалися на західного чиновника, який розповів виданню Financial Times, що армія РФ усе ще залишається неефективною із застарілим обладнанням та погано підготовленими солдатами.

Водночас, зазначається у звіті, оцінюючи російську військову ефективність лише за абсолютною якістю, ігнорується використання росіянами своїх тимчасових відносних переваг над Україною, щоб створити для Сил оборони дедалі більший стрес.

На думку аналітиків, російські військові стикаються з обмеженнями щодо кількості сучасної та ефективної техніки, яку вони можуть і зможуть розмістити в Україні, а загальна боєздатність російських з'єднань і частин продовжує знижуватися, оскільки вони зазнають деградації.

Натомість, війська агресора частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці й живій силі, щоб чинити постійний і наростаючий тиск на ЗСУ, і водночас приймають втрати, яких не змогла б витримати українська армія.

"Зосередженість Росії на кількості, без урахування якості, підтримує тактичні переваги агресора. Особливо це яскраво проявляється сьогодні, адже затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки, послабили якісні переваги України над російськими військами. Цього літа росіяни будуть використовувати кількість особового складу для досягнення тактичних переваг навіть проти вже достатньо забезпечених ЗСУ", - йдеться у звіті ISW.

Російське військове командування, схоже, вчиться на помилках минулого оперативного планування в Україні, та цілком вірогідно проведе літню наступальну операцію, завданням якої стане розтягнути і придушити ЗСУ на більш широкому фронті на сході країни.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для України настав "критичний момент" у війні, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами ППО.

До слова, низка західних ЗМІ опублікувала свої бачення подальшого сценарію війни в Україні. Так, є оцінки, що війна не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року; є великий ризик втрати територій та просування окупантів углиб країни; є загроза що в липні війська РФ можуть знову опинитися під Києвом.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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