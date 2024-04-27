Як закінчити війну Росії проти України: військові відповіли

Звичайно, війну в Україні якось треба закінчувати, але ж не так, як нам пропонують і до чого нас ведуть. Перемогти Росію ми поки не можемо. Треба щось міняти, треба щось робити, для того, щоб у нас з’явилось більше можливостей.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Наталі Островській розповіли механік-водій Сергій Зверєв і головний сержант роти Ігор Ігнатенко, які воюють на “Леопардах”.

“Хоча б до кордонів 1991 року, щоб їх видавить. Про повну перемогу над Росією… маленька ми держава, але свою територію треба відстоювати. Це я так думаю. Практика показує, що немає іншого вибору”, — каже Сергій Зверєв.

За його словами, якщо росіяни спробують зупинити війну в тих кордонах, які є сьогодні, і заморозити ситуацію, війна знову спалахне через кілька років.

“Розумні люди знають, чим це закінчиться. НАТО — це одно діло. А так це буде знов те ж саме АТО. Мине шість-десять років. Та саме Чечня буде, те саме буде в нас. Їм перемир’я — це накопичення зброї, техніки. І наступний наплив буде ще важчий, ніж те, що було зараз”, — вважає Сергій Зверєв.

Наталя Островська, Ігор Ігнатенко і Сергій Зверєв / Фото: ТСН.ua

“Це просто нарощування ВПК. Вони зроблять якісь висновки з війни, змінять тактику, стратегію. І через 5-10 років, я думаю, Київ будуть не за три дні “брати”, а за два. Ну, грубо кажучи. Бо це буде ще важча війна. Вони зараз вже вчаться. Вони щось побачили, чомусь навчилися. І вже стають на промислові рейки. Це в умовах війни. А що буде в умовах миру в них?” — каже Ігор Ігнатенко.

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