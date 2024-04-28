Новое контрнаступление ВСУ: аналитики оценили перспективы

Украинские бойцы стабилизируют ситуацию на фронте, а в конце года начнут контрнаступление.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW)

ISW сослались на западного чиновника, который рассказал изданию Financial Times, что армия РФ все еще остается неэффективной с устаревшим оборудованием и плохо подготовленными солдатами.

В то же время, говорится в отчете, оценивая российскую военную эффективность только по абсолютному качеству, игнорируется использование россиянами своих временных относительных преимуществ над Украиной, чтобы создать для Сил обороны все больший стресс.

По мнению аналитиков, российские военные сталкиваются с ограничениями относительно количества современной и эффективной техники, которую они могут и смогут разместить в Украине, а общая боеспособность российских соединений и частей продолжает снижаться, поскольку они испытывают деградацию.

Вместо этого, войска агрессора частично возлагаются на свое количественное преимущество в технике и живой силе, чтобы оказывать постоянное и нарастающее давление на ВСУ, и одновременно принимают потери, которые не смогла бы выдержать украинская армия.

"Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Особенно это ярко проявляется сегодня, ведь задержки в оказании западной помощи в сфере безопасности ослабили качественные преимущества Украины над российскими войсками. Этим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ", — говорится в отчете ISW.

Российское военное командование, похоже, учится на ошибках прошлого оперативного планирования в Украине и вполне вероятно проведет летнюю наступательную операцию, задачей которой станет растянуть и подавить ВСУ на более широком фронте на востоке страны.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины наступил "критический момент" в войне, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами ПВО.

К слову, ряд западных СМИ опубликовал свои видения дальнейшего сценария войны в Украине. Да, есть оценки, что война не будет длиться годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году; имеется большой риск потери территорий и продвижения оккупантов в глубь страны; есть угроза, что в июле войска РФ могут снова оказаться под Киевом.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство и чего ожидать дальше.

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