Таропрогноз на 22-28 апреля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро на протяжении сотен лет используют в качестве инструмента для гадания. Но только в XX веке их стали использовать психологи в качестве метафорических карт. Карты Таро могут рассказать не только о вероятном будущем, но и о наших страхах, желаниях, мечтах, вызовах и проблемах.

Узнайте, что ожидает вас в течение недели с помощью тарологического прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновение с реальностью, анализ мотиваций, остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в толпе, возможно, речь идет и о нужде в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Эта карта символизирует логику и уверенность в себе в момент трудностей. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта стойкости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет открыта.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Иерофант"

Эта карта Таро сообщает, что для получения больших средств следует проявлять сдержанность, соответствовать своему статусу, признавать дисциплину и знать, как нужно поступать правильно.



Иногда вам понадобится поддержка более опытного человека, а чтобы планы превратили в жизнь, следует не цепляться вовсю за прошлое. Изменения смогут улучшить вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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