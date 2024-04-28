Убывающая Луна 25 апреля – 7 мая 2024 года: что стоит сделать

В течение 25 апреля — 7 мая 2024 года землям ждет нисходящая Луна.

Убывающая Луна – это период в лунном цикле, когда Луна находится в последней четверти своего уменьшения перед новолунием. С эзотерической точки зрения этот период часто рассматривается как время для внутреннего упрощения, подготовки к новому началу и отпускания лишнего. Вот некоторые рекомендации относительно того, что можно делать во время нисходящей Луны с точки зрения эзотерики:

Медитация и рефлексия: убывающая луна – идеальное время для того, чтобы погрузиться в медитацию или самопознание. Отвлекайтесь от внешних воздействий, сосредоточьтесь на своих мыслях, эмоциях и целях. Размещение и целеустремленность используйте это время, чтобы определить свои приоритеты и планы на будущее. Убывающая Луна может помочь вам избавиться от лишних дел или избавиться от того, что мешает вам добиться успеха. Очистка и расслабление: проведите время на очистку своей среды и энергетического поля. Можно заняться уборкой дома, размещением кристаллов или проведением ритуалов очищения. Творчество и самовыражение: убывающая Луна также может вдохновлять на творчество и самовыражение. Попытайтесь выполнить творческие задания, написать стихи, нарисовать или создать что-то новое. Целительство и здоровье: используйте это время для того, чтобы обратиться к своему физическому и эмоциональному здоровью. Уделите внимание своим потребностям и обеспечьте себе достаточное время для отдыха и восстановления. Подготовка к новому циклу: важно также подготовиться к новому лунному циклу, который начинается с Новой Луны. Определите свои цели и намерения на будущее и установите с ними связь во время нисходящей Луны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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