На Брянщине — "бавовна": россияне убеждают, что "сбили беспилотники"

В Брянской области России в ночь на 28 апреля 2024 года случилась "бавовна".

Подходящие видео распространяются в социальных сетях.

Тем временем российские власти в очередной раз заявляют о "сбитии беспилотников".

Сначала заявили о сбитии четырех, а потом якобы еще четырех дронов.

"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом", — отчитались россияне.

В то же время вроде бы пострадавших и разрушений нет, но почему-то оперативные службы работают на месте.

Тем временем во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов.

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