На Брянщине — "бавовна": россияне убеждают, что "сбили беспилотники"

Тревожная ночь достигла России.
В Брянской области России в ночь на 28 апреля 2024 года случилась "бавовна".
Подходящие видео распространяются в социальных сетях.
Тем временем российские власти в очередной раз заявляют о "сбитии беспилотников".
Сначала заявили о сбитии четырех, а потом якобы еще четырех дронов.
"Четыре вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом", — отчитались россияне.
В то же время вроде бы пострадавших и разрушений нет, но почему-то оперативные службы работают на месте.
Тем временем во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов.
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