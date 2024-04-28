В Сумской области прозвучало 112 взрывов

Россияне продолжают обстреливать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 27 апреля 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.
В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Юношеская громада: с территории РФ с вражеского БПЛА произведен сброс ВОГ (5 взрывов).
- Новослободская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов).
- Краснопольская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).
- Хотинская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
- Великописаревская громада: были обстрелы из РСЗО (4 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).
- Глуховская громада: совершен артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Эсманьская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.
- Средне-Будская громада: с вражеского БПЛА произведен сброс ВОГ (3 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрел из гранатомета СПГ (4 взрыва)
- Николаевская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов).
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