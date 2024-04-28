В Сумской области прозвучало 112 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 27 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Юношеская громада: с территории РФ с вражеского БПЛА произведен сброс ВОГ (5 взрывов).

Новослободская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов).

Краснопольская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию общины.

Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).

Хотинская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Великописаревская громада: были обстрелы из РСЗО (4 взрыва) и артиллерии (6 взрывов).

Глуховская громада: совершен артиллерийский обстрел (6 взрывов).

Эсманьская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию общины.

Средне-Будская громада: с вражеского БПЛА произведен сброс ВОГ (3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (9 взрывов), обстрел из гранатомета СПГ (4 взрыва)

Николаевская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов).

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