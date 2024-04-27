"Враг ищет слабые места": что происходит вокруг Часова Яра

Майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко рассказал, что украинские защитники успешно держат оборону Часова Яра.
Оборона Часова Яра продолжается, враг постоянно пробует штурмовать украинские позиции.
Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко в эфире телемарафона "Единые новости".
"Я бы не сказал, что интенсивность меняется… она постоянно. Противник постоянно держит нас в напряжении, постоянно проводит какие-то попытки штурмовых действий. Он всегда ищет слабые места в нашей обороне. Есть такая поговорка "где тонко, там и рвется". Вот как раз противник ищет именно это место, где тонко", – рассказал военный.
Кожубенко добавил, что попытки россиян прорвать нашу оборону остаются безуспешными.
"К счастью для нас, наша оборона достаточно устойчива и ребята умело отражают все их атаки… Судя по тому, что ребята до сих пор держатся, зная, как обороняться в городе... я более чем уверен, что защитники Часова Яра сделали все возможное для того, чтобы держаться как можно дольше или даже в дальнейшем перейти в наступление со своих позиций", – отметил майор Нацгвардии.
Напомним, нардеп рассказал о возможности захвата Часова Яра. Улучшить положение ВСУ может оказать высокоточное оружие.
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