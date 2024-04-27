"Враг ищет слабые места": что происходит вокруг Часова Яра

Оборона Часова Яра продолжается, враг постоянно пробует штурмовать украинские позиции.

Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я бы не сказал, что интенсивность меняется… она постоянно. Противник постоянно держит нас в напряжении, постоянно проводит какие-то попытки штурмовых действий. Он всегда ищет слабые места в нашей обороне. Есть такая поговорка "где тонко, там и рвется". Вот как раз противник ищет именно это место, где тонко", – рассказал военный.

Кожубенко добавил, что попытки россиян прорвать нашу оборону остаются безуспешными.

"К счастью для нас, наша оборона достаточно устойчива и ребята умело отражают все их атаки… Судя по тому, что ребята до сих пор держатся, зная, как обороняться в городе... я более чем уверен, что защитники Часова Яра сделали все возможное для того, чтобы держаться как можно дольше или даже в дальнейшем перейти в наступление со своих позиций", – отметил майор Нацгвардии.

Напомним, нардеп рассказал о возможности захвата Часова Яра. Улучшить положение ВСУ может оказать высокоточное оружие.

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