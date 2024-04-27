В ВСУ назвали наиболее "горячие" направления на фронте

Ситуация накалилась по всем участкам на линии столкновения.

На восточном фронте Украины самыми горячими направлениями являются Новопавловский, Бахмутский и Авдеевский. Впрочем, россияне увеличили количество атак на Купянском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, за прошедшие сутки на всех участках произошло 94 боевых столкновения. Больше всего – в зоне ответственности ОСУВ.

"Сейчас в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на восточном фронте самые горячие направления — это Новопавловский, Бахмутский и Авдеевский. Ситуация в районе проведения боевых действий контролируемая силами обороны, однако российская армия не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников по всей линии фронта". – сказал он.

Ситуация накалилась по всем участкам на линии столкновения. В частности, за минувшие сутки русская армия существенно активизировалась на Купянском направлении. На этом участке фронта ВС отразили 10 атак. Столько же атак произошло на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 атак.

"Враг давит на Времен Яр. Ситуация контролируется Силами обороны. Вражеской армии нет в городе, но она пытается захватить его, не считаясь со своими потерями", — отметил Волошин.

Напомним, аналитики BILD заявили о прорыве россиян на Авдеевском направлении. Отмечается, что российские оккупанты захватили село Соловьево, расширив прорыв под Очеретиным.

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