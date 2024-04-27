У ЗСУ назвали найбільш "гарячі" напрямки на фронті

Ситуація загострилася по всіх ділянках на лінії зіткнення.

Наразі на східному фронті України найгарячішими напрямками є Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський. Втім, росіяни збільшили кількість атак на Куп’янському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.

З його слів, протягом минулої доби на всіх ділянках відбулося 94 бойових зіткнення. Найбільше - в зоні відповідальності ОСУВ.

"Наразі в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на східному фронті найгарячіші напрямки – це Новопавлівський, Бахмутський та Авдіївський. Ситуація в районі проведення бойових дій контрольована силами оборони, однак російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників по всій лінії фронту", - сказав він.

Ситуація загострилася по всіх ділянках на лінії зіткнення. Зокрема, за минулу добу російська армія суттєво активізувалася на Куп’янському напрямку. На цій ділянці фронту ЗС відбили 10 атак. Стільки ж атак відбулося на Бахмутському напрямку. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак.

"Ворог тисне на Часів Яр. Ситуація контролюється Силами оборони. Ворожої армії немає в місті, але вона намагається захопити його, не рахуючись зі своїми втратами", - зазначив Волошин.

Нагадаємо, аналітики BILD заявили про прорив росіян на Авдіївському напрямку. Зазначається, що російські окупанти захопили село Соловйове, розширивши прорив під Очеретиним.

Читайте також: