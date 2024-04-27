Чи віддавав Путін наказ вбити Навального — Reuters

Розвідувальні служби США встановили, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, не давав наказу вбити російського опозиційного політика Олексія Навального у в'язниці.

Про це пише Reuters з посиланням на Wall Street Journal.

47-річний Навальний на момент смерті був найзапеклішим внутрішнім критиком Путіна. Його союзники, яких влада РФ називає екстремістами, звинуватили Путіна в його вбивстві та заявили, що нададуть докази на підтвердження своїх звинувачень.

Кремль заперечує будь-яку причетність до цього. Минулого місяця Путін назвав смерть Навального "сумною" і заявив, що був готовий передати ув'язненого політика Заходу в рамках обміну полоненими за умови, що Навальний ніколи не повернеться до Росії. Соратники Навального визнали, що такі переговори велись.

Журнал із посиланням на неназваних людей, знайомих із цією справою, повідомляє, що спецслужби США дійшли висновку, що Путін, ймовірно, не наказував убивати Навального в лютому.

Видання пише, що Вашингтон не знімає з російського диктатора повної відповідальності за смерть Навального, зважаючи на те, що опозиційного політика роками переслідувала російська влада, він був ув'язнений за звинуваченнями, які Захід вважає політично вмотивованими, і був отруєний 2020 року нервово-паралітичною речовиною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на звіт Wall Street Journal і назвав його "порожніми припущеннями".

"Я бачив матеріал, я б не сказав, що це якісний матеріал, який заслуговує на увагу", - сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, диктатор Путін заявив, що за кілька днів до смерті Олексія Навального йому запропонували обміняти його на росіян, які перебувають у закордонних в'язницях.

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