Отдавал ли Путин приказ убить Навального — Reuters

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не давал прямого приказа убить заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.
Разведывательные службы США установили, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не давал приказа убить российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.
47-летний Навальный на момент смерти был самым ярым внутренним критиком Путина. Его союзники, которых власти РФ называют экстремистами, обвинили Путина в его убийстве и заявили, что предоставят доказательства в подтверждение своих обвинений.
Кремль отрицает всякую причастность к этому. В прошлом месяце Путин назвал смерть Навального "печальной" и заявил, что был готов передать заключенного политика Запада в рамках обмена пленными при условии, что Навальный никогда не вернется в Россию. Соратники Навального признали, что такие переговоры велись.
Журнал со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим делом, сообщает, что спецслужбы США пришли к выводу, что Путин, вероятно, не предписывал убивать Навального в феврале.
Издание пишет, что Вашингтон не снимает с российского диктатора полной ответственности за смерть Навального, учитывая, что оппозиционного политика годами преследовала российская власть, он был заключен по обвинениям, которые Запад считает политически мотивированными, и был отравлен в 2020 нервно-паралитическим веществом.
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отчет Wall Street Journal и назвал его "пустыми предположениями".
"Я видел материал, я бы не сказал, что это качественный материал, который заслуживает внимания", — сказал Песков журналистам.
Напомним, диктатор Путин заявил, что за несколько дней до смерти Алексея Навального ему предложили обменять его на россиян, находящихся в заграничных тюрьмах.
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