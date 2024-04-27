Отдавал ли Путин приказ убить Навального — Reuters

Разведывательные службы США установили, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не давал приказа убить российского оппозиционного политика Алексея Навального в тюрьме.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.

47-летний Навальный на момент смерти был самым ярым внутренним критиком Путина. Его союзники, которых власти РФ называют экстремистами, обвинили Путина в его убийстве и заявили, что предоставят доказательства в подтверждение своих обвинений.

Кремль отрицает всякую причастность к этому. В прошлом месяце Путин назвал смерть Навального "печальной" и заявил, что был готов передать заключенного политика Запада в рамках обмена пленными при условии, что Навальный никогда не вернется в Россию. Соратники Навального признали, что такие переговоры велись.

Журнал со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим делом, сообщает, что спецслужбы США пришли к выводу, что Путин, вероятно, не предписывал убивать Навального в феврале.

Издание пишет, что Вашингтон не снимает с российского диктатора полной ответственности за смерть Навального, учитывая, что оппозиционного политика годами преследовала российская власть, он был заключен по обвинениям, которые Запад считает политически мотивированными, и был отравлен в 2020 нервно-паралитическим веществом.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отчет Wall Street Journal и назвал его "пустыми предположениями".

"Я видел материал, я бы не сказал, что это качественный материал, который заслуживает внимания", — сказал Песков журналистам.

Напомним, диктатор Путин заявил, что за несколько дней до смерти Алексея Навального ему предложили обменять его на россиян, находящихся в заграничных тюрьмах.

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