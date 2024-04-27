РФ ретельніше готується до ударів: Братчук розповів, до чого була "приурочена" нічна атака

Ракетна атака минулої ночі показала, що армія РФ стала ретельніше готуватися до таких ударів. Вона, безумовно, була пов'язана із надходженням Україні західної допомоги.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Ворог намагається атакувати транспортну логістику, критичну інфраструктуру - все те, що сприяє передусім перекиданню допомоги союзників до України та на фронт. Тому їхні зусилля цієї ночі, цього ранку були спрямовані саме в ті регіони, де, на думку російських окупантів, можуть відбуватися певні події", - вважає Братчук.

За його словами, окупанти здійснили дві хвилі атак. Багато ракет під час удару ворог не використовував цієї ночі. Втім, росіяни намагаються синхронізувати ці ракетні атаки.

"Ворог ретельніше став готуватися до цього, до таких ударів - це однозначно. Те, що ворог намагається максимально заплутати маршрути цих ракет, також сьогодні вночі було очевидним. РФ намагається в один і той же час завдати ударів усіма видами вогневого ураження, які у них є на цю хвилину. Наші засоби ППО працюють на межі можливого", - наголосив Братчук.

З його слів, "прильоти" можливі лише з однієї причини: десь для відбиття атаки не вистачило боєкомплекту або самих зенітно-ракетних комплексів, "які нам були потрібні на вчора, на позавчора, вони поки що не з’явилися".

Нагадаємо, вночі 27 квітня армія РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети. Загалом ворог випустив 34 цілі повітряного, наземного та морського базування.

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