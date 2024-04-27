РФ тщательнее готовится к ударам: Братчук рассказал, к чему была "приурочена" ночная атака

Ракетная атака минувшей ночью показала, что армия РФ стала более тщательно готовиться к таким ударам. Она, безусловно, была связана с поступлением Украины в западную помощь.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Враг пытается атаковать транспортную логистику, критическую инфраструктуру — все то, что способствует прежде всего опрокидыванию помощи союзников в Украину и на фронт. Поэтому их усилия этой ночью, этим утром были направлены именно в те регионы, где, по мнению российских оккупантов, могут происходить определенные события", – считает Братчук.

По его словам, оккупанты осуществили две волны атак. Многие ракеты при ударе враг не использовал этой ночью. Впрочем, россияне пытаются синхронизировать эти ракетные атаки.

"Враг тщательнее стал готовиться к этому, к таким ударам — это однозначно. То, что враг пытается максимально запутать маршруты этих ракет, также сегодня ночью было очевидно. РФ пытается в одно и то же время нанести удары всеми видами огневого поражения, которые у них есть на эту минуту. Наши средства ПВО работают на грани возможного", — подчеркнул Братчук.

По его словам, "прилеты" возможны лишь по одной причине: где-то для отражения атаки не хватило боекомплекта или самих зенитно-ракетных комплексов, "которые нам были нужны на вчера, позавчера, они пока не появились".

Напомним, ночью 27 апреля армия РФ запустила "Кинжалы", "Калибры" и авиационные ракеты. В общей сложности враг выпустил 34 цели воздушного, наземного и морского базирования.

Читайте также: