Ночью РФ ударила по объектам энергетики: что известно

В ночь на субботу, 27 апреля, российская оккупационная армия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Произошли повреждения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны! В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрелов есть повреждения оборудования. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации.

Кроме того, на одном из объектов ранен начальник смены. Энергетик получил контузию.

Детали атаки от ДТЭК

Известно, что во время массированного обстрела РФ атаковала четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование. В настоящее время энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

В ДТЭК отмечают, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции были обстреляны более 170 раз.

Напомним, этой ночью Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины. Российская армия атаковала крылатыми ракетами Х-101, "Кинжалами" и "Калибрами". Враг также применил управляемые авиационные ракеты Х-59 и ракеты С-300.

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