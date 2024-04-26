Зеленский уволил с должности одного из топ-командующих ВСУ

Глава государства продолжает перестановки в командовании армией.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины Александра Яковца.
Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.
"Уволить ЯКОВЦА Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.
Другим указом президент назначил Яковца главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.
Напомним, ранее сообщалось, что бывшую главу Медсил Остащенко уволили с военной службы в отставку – причина.
Кроме того, мы ранее информировали, что Гуменюк уволили с должности главы пресс-центра Сил обороны Юга.
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