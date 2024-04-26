Зеленский уволил с должности одного из топ-командующих ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины Александра Яковца.

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Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

"Уволить ЯКОВЦА Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Другим указом президент назначил Яковца главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшую главу Медсил Остащенко уволили с военной службы в отставку – причина.

Кроме того, мы ранее информировали, что Гуменюк уволили с должности главы пресс-центра Сил обороны Юга.

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