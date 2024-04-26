Байден рассказал, когда США пришлют оружие в Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная помощь для Украины, которая была недавно объявлена, отправится уже на этой неделе.

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Об этом он сообщил на своей странице в соцсетиX.

Президент США заявил, что он получил законопроект о финансировании поддержки Украины 24 апреля и подписал его в тот же день.

"На этой неделе мы отправляем оружие и оборудование в Украину, поскольку оно защищается от российских ударов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в США надеются, что поставки ракет ATACMS Украине изменят мнение Берлина по поводу Taurus.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили, что постоянно контактируют с Украиной по поводу потребностей в вооружении.

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