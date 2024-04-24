В Норвегии назвали помощь Украине своим приоритетом

Украина нуждается в западной поддержке, потому что без нее может оказаться в затруднительном положении.

Поддержка Украины в ее противостоянии с российскими агрессорами является приоритетомНорвегии на текущий год.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен, сообщает Breaking Defense.

Он заявил, что Украина нуждается в западной поддержке, потому что без нее может оказаться в затруднительном положении.

"Я сказал это в январе прошлого года: я не вижу краткосрочного военного решения в Украине", – заявил он.

Кристоферсен заявил, что страны Запада недостаточно инвестируют в поддержку Украины и должны наращивать помощь Вооруженным силам Украины.

Также военный заявил, что в настоящее время Украина нуждается в поставках дополнительных систем ПВО и Норвегия может оказать поддержку в этой сфере.

Кристоферсен добавил, что он поражен успехами ВСУ, несмотря на то, что они испытывают серьезный дефицит оружия, но добавил, что российские агрессоры также прогрессируют.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия выделит более 150 млн. долларов для помощи Украине.

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