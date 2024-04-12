Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16 — СМИ

Также Норвегия может передать двигатели истребителям и вспомогательным материалам.
Украина может получить от Норвегии 22 истребителя F-16, в Вашингтоне уже дали согласие на передачу.
Об этом сообщает издание Nettavisen со ссылкой на собственные источники.
Кроме истребителей, Норвегия может передать украинским военным двигателям истребителям, вспомогательные материалы, тренажеры, запчастей и другое соответствующее оборудование.
Часть самолетов, которые передадут Украине, могут быть непригодны для полетов и будут разбираться на детали для обслуживания других.
Издание сообщает, что в декабре 2021 года Норвегия хотела продать 12 бортов F-16 США, но соглашение не было завершено. Теперь эти самолеты планируют передать украинцам.
Точная дата передачи самолетов пока неизвестна, но это точно произойдет после июльского саммита НАТО в Вашингтоне.
Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже скоро закроют "окно возможностей" для российского наступления.
Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины.
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