Норвегия планирует передать Украине 22 истребителя F-16 — СМИ

Также Норвегия может передать двигатели истребителям и вспомогательным материалам.

Украина может получить от Норвегии 22 истребителя F-16, в Вашингтоне уже дали согласие на передачу.

Об этом сообщает издание Nettavisen со ссылкой на собственные источники.

Кроме истребителей, Норвегия может передать украинским военным двигателям истребителям, вспомогательные материалы, тренажеры, запчастей и другое соответствующее оборудование.

Часть самолетов, которые передадут Украине, могут быть непригодны для полетов и будут разбираться на детали для обслуживания других.

Издание сообщает, что в декабре 2021 года Норвегия хотела продать 12 бортов F-16 США, но соглашение не было завершено. Теперь эти самолеты планируют передать украинцам.

Точная дата передачи самолетов пока неизвестна, но это точно произойдет после июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

Напомним, ранее сообщалось, что F-16 уже скоро закроют "окно возможностей" для российского наступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной защите Украины.

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