Захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 12 апреля атакуют Украину ударными беспилотниками типа "Шахед".

Прооперировано это в сообщении Воздушных сил.

Первые беспилотники были зафиксированы над территорией Украины вечером 11 апреля в ряде областей.

"БпЛА из Николаева двигаются в направлении Кировоградской области, курс северо-западный. Несколько новых групп БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области", — говорится в сообщении.

Позже в Воздушных силах сообщили о новой группе беспилотников в Херсонской области.

"Новая группа ударных БпЛА в Херсонской области по направлению Николаевщины, курс северо-западный", — говорится в заявлении ПС.

Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной атаки по Харькову российские войска применили отвлекающий маневр.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины.

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