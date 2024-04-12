Загарбники атакують Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 12 квітня атакують Україну ударними безпілотниками типу "Шахед".

Прооперовано це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Перші безпілотники були зафіксовані над територією України ввечері, 11 квітня у низці областей.

"БпЛА з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний. Декілька нових груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про нову групу безпілотників на Херсонщині.

"Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - йдеться в заяві ПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої атаки по Харкову російські війська застосували відволікальний маневр.

Крім того, ми раніше інформували, що під час масованої атаки ракетами і безпілотниками росіяни атакували два підземних газових сховища України.

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