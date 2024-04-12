Норвегія планує передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ

Також Норвегія може передати двигуни до винищувачів та допоміжні матеріали.

Україна може отримати від Норвегії 22 винищувачі F-16, у Вашингтоні вже дали згоду на передачу.

Про це інформує видання Nettavisen з посиланням на власні джерела.

Крім винищувачів, Норвегія може передати українським військовим двигуни до винищувачів, допоміжні матеріали, тренажери, запчастин та інше відповідне обладнання.

Частина з літаків, які передадуть Україні, можуть бути не придатними для польотів і будуть розбиратись на деталі для обслуговування інших.

Видання повідомляє, що у грудні 2021 року Норвегія хотіла продати 12 бортів F-16 США, але угоду не завершили. Тепер ці літаки планують передати українцям.

Точна дата передачі літаків наразі невідома, але це точно відбудеться після липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що F-16 вже скоро закриють "вікно можливостей" для російського наступу.

Крім того, ми раніше інформували, що Норвегія долучилася до коаліції з протиповітряного захисту України.

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