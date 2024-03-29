Винищувачі F-16 для України: уряд Бельгії ухвалив важливе рішення

На утримання та експлуатацію винищувачів F-16, які будуть передані Збройним силам України, уряд Бельгії виділив 100 мільйонів євро.

Про це повідомила у своєму дописі на платформі Х міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Очільниця бельгійського оборонного відомства наголосила, що це вже 25-й пакет допомоги Україні.

Раніше стало відомо, що Нідерланди виділять понад €350 млн на закупівлю боєприпасів для F-16, а Канада виділить 60 мільйонів доларів, які будуть використані на обслуговування цих бойових літаків.

Нагадаємо, наприкінці минулого року міністр оборони України Рустем Умєров і міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер обговорили плани щодо розвитку двостороннього партнерства, зокрема посилення українсько-бельгійського оборонно-промислового співробітництва.

Читайте також: