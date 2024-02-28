Чи відправить Бельгія свої війська до України: заява Міноборони

В Бельгії зробили заяву про підтримку України після слів Макрона про відправленнятуди військ західних країн.

Міністерство оборони Бельгії підтвердило свою прихильність надавати Україні матеріальну допомогу.

Про це повідомляє The Brussels Times.

"Бельгія воліє надавати допомогу, а не відправляти війська до України", – вказано в заголовку повідомлення.

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Так, Міноборони Бельгії підтвердило свою прихильність наданню Україні матеріальної допомоги після заяв президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення до країни західних військ.

В оборонному відомстві також зазначили, що "вся необхідна матеріальна допомога" залишається "пріоритетом" для Бельгії.

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Повідомляється, що 2024 року Бельгія надасть Україні військової допомоги на 611 млн євро, а також "братиме активну участь у шести коаліціях, які підтримують українські збройні сили та їх навчання".

Нагадаємо, в МЗС Франції пояснили, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України, яке запропонував Макрон, не братимуть участі в бойових діях.

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