В США зробили заяву щодо своїх військ в Україні

Метью Міллера попросили прокоментувати заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо участі наземних військ європейських країн у війні в Україні.

США не надсилатимуть свої війська для участі у повномасштабній війні в Україні, яку розпочала РФ.

Про це заявив у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає власний кореспондент "Укрінформу".

Міллер відповів на запитання щодо заяви голови Франції Еммануеля Макрона, який не виключив участі наземних військ європейських країн у війні в Україні.

"Президент Байден чітко наголосив, ще за понад два роки до (повномасштабного – ред.) вторгнення Росії в Україну, що він не надсилатиме американських солдатів воювати в Україні", – заявили у Держдепі.

Міллер заперечив також перспективи залучення американських військ для навчань воїнів ЗСУ на території України, підкресливши, що тренування відбуваються на території третіх країн.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після міжнародної зустрічі на підтримку України в Парижі заявив, що в перспективі Франція не виключає направення військ до України.

Пізніше голова МЗС Франції Стефан Сежурне пояснив заяву Макрона тим, що війська Заходу в разі теоретичного відправлення до України, яке запропонував раніше Еммануель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.

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