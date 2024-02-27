В США сделали заявление о своих войсках в Украине

Мэтью Миллера попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу участия наземных войск европейских стран в войне в Украине.

США не будут направлять свои войска для участия в полномасштабной войне в Украине, начатой РФ.

Об этом заявил во вторник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает собственный корреспондент "Укринформа".

Миллер ответил на вопрос о заявлении главы Франции Эммануэля Макрона, не исключившего участия наземных войск европейских стран в войне в Украине.

"Президент Байден четко подчеркнул, еще за два года до (полномасштабного – ред.) вторжения России в Украину, что он не будет посылать американских солдат воевать в Украине", – заявили в Госдепе.

Миллер отрицал также перспективы привлечения американских войск для учений воинов ВСУ на территории Украины, подчеркнув, что тренировки проходят на территории третьих стран.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после международной встречи в поддержку Украины в Париже заявил, что в перспективе Франция не исключает направления войск в Украину.

Позже глава МИД Франции Стефан Сежурне объяснил заявление Макрона тем, что войска Запада в случае теоретической отправки в Украину, которую предложил ранее Эммануэль Макрон, не будут участвовать в боевых действиях.

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