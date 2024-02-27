Миллион снарядов для Украины: Макрон раскритиковал инициативу

По его словам, этого миллиона снарядов у них не было.

Обязательство предоставить Украине один миллион снарядов Украине было опрометчивым со стороны Европейского Союза.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Надо сказать, что у нас не было этого миллиона боеприпасов. Это, несомненно, было опрометчивым обязательством", — подчеркнул он.

По его словам, "в очень краткосрочной перспективе можно предоставить только те боеприпасы, которые есть на складе, или те, которые производятся точно в срок". Вместе с тем, Макрон отметил, что не всю информацию можно обнародовать.

"Сегодня выдвинутые нами инициативы будут возложены на стол, и через десять дней вы получите четкий ответ с серьезной повесткой дня", — говорит французский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила и половины обещанных Евросоюзом снарядов. По его словам, было предоставлено только 30%.

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