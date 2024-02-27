Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував ініціативу

За його словами, цього мільйона снарядів у них не було.

Зобов'язання надати Україні один мільйон снарядів Україні - було необачним з боку Європейського Союзу.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції в Єлисейському палаці.

"Треба сказати, що у нас не було цього мільйона боєприпасів. Це, безсумнівно, було необачним зобов'язанням", - наголосив він.

За його словами, "в дуже короткостроковій перспективі можна надати тільки ті боєприпаси, які є на складі, або ті, які виробляються точно в термін". Водночас Макрон зауважив, що не всю інформацію можна оприлюднювати.

"Сьогодні висунуті нами ініціативи будуть покладені на стіл, і за десять днів ви отримаєте чітку відповідь з серйозним порядком денним", - каже французький лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала і половини обіцяних Євросоюзом снарядів. За його словами, було надано лише 30%.

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