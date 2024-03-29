Алан Бадоєв зворушив спогадами про покійну маму: "Моє перше відчуття краси"

Режисер Алан Бадоєв поділився щемливими спогадами з дитинства.

Як зізнається знаменитість, вперше в житті він доторкнувся до краси, побачивши захоплення власної мами, яка, на жаль, пішла з життя минулого року. Зокрема, Алан поділився, що рідна людина любила займатися вишиванням і створювати різноманітні візерунки.

"Мамочка минулого року, на жаль, пішла в кращі світи, але залишила по собі дуже багато краси. Мама вишивала, квіти взагалі її тема. Вона родом із Сумської області Конотопського району, село Ленінське. Її вишивка квітів, кольори, які вона використовувала, – це, найімовірніше, і є моє перше відчуття краси", – розповів Алан в інтерв'ю Marie Claire Україна.

Алан Бадоєв з мамою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Також Бадоєв пригадав, яким щасливим було його безтурботне дитинство, коли поруч завжди були батьки:

"Коли я був маленьким, для мене був абсолютним щастям ранок, коли мама й тато вже прокинулися та займалися своїми справами на кухні. Я перебігав у батьківське ліжко, там було тепло та добре. Я знав, що я живу в класній родині, що мої батьки люблять один одного. І ось цей дзвін тарілочок, приглушених дорослих розмов – це й був звук щастя для мене", – замилував режисер.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв відреагував на відмову його фільму "Довга доба" у номінації на українську кінопремію й публічно звернувся до оргкомітету.

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