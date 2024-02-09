Норвегия планирует передать Украине еще несколько установок NASAMS

Правительство Норвегии предоставило парламенту предложение заказать еще 10 пусковых установок и четыре центра управления огнем системы ПВО NASAMS в компании Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).

Об этом сообщает норвежское правительство на официальном сайте.

Это должно произойти в дополнение к выкупу уже переданного Украине оборудования.

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Общая сумма инвестиции составляет 3,45 млрд норвежских крон (326 млн долларов США).

"Норвежская система NASAMS спасает жизнь украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки масштабны и жестоки, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей" – заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Сколько пусковых установок и сколько центров управления огнем NASAMS будут переданы именно Украине, пока не указывается.

Ранее сообщалось. что Норвегия отправит в Данию F-16 и инструкторов для учений украинских пилотов.

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