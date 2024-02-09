Шпионил за кораблями ВСУ: в Николаеве задержали предателя

Мужчине грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, мужчина установил веб-камеры вблизи Николаевского морпорта и собирал информацию о кораблях ВСУ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"В зоне особого внимания врага были военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию. Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, мужчина установил несколько веб-камер на технологических сооружениях вблизи местного порта. После установки видеоустройств они должны осуществлять непрерывную трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе", - сообщили в ведомстве.
Сотрудники СБУ обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. А сам мужчина был задержан, когда он пытался установить еще одну веб-камеру с видом на речную акваторию.
"Помощником" РФ оказался работник местной компании, которого спецслужба России дистанционно завербовала в конце 2023 года. В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Статья предусматривает пожизненное заключение.
Ранее стало известно, что СБУ задержала предателя Николаевской области, который помогал оккупантам.
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