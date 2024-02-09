Норвегія планує передати Україні ще декілька установок NASAMS

Уряд Норвегії подав до парламенту пропозицію замовити ще 10 пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).

Про це повідомляє норвезький уряд на офіційному сайті.

Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.

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Загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 млн доларів США).

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони", – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Скільки пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні наразі не вказується.

Раніше повідомлялось. що Норвегія відправить до Данії F-16 та інструкторів для навчань українських пілотів.

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