Чому не можна знімати роботу ППО: Ігнат детально пояснив

В разі знімання роботи протиповітряної оборони ворог отримує можливість точно визначити, де стоїть пускова установка, наприклад, Patriot і завдати повторного удару.
Роботу ППО знімати не можна, адже ворог аналізує всі відео та коментарі. І кожен знімок чи відео можуть стати джерелом інформації для російських окупантів.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі YouTube-каналу Центру протидії дезінформації.
Чому не можна знімати роботу ППО
Ігнат пояснив, що знімати роботу ППО не можна, бо кожний знімок може стати джерелом інформації для ворога.
"Є багато в них варіантів, але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись – це все аналізується. Кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях пояснюю, є в нас ракети, десь там працює в нас ППО", – розповів спікер ПС.
Він також пояснив, як працюють росіяни з процесом знімання роботи української ППО.
"З однієї точки знімає одна людина, з другої точки – друга людина, з третьої точки – третя людина. Це називається трикоординатне співпадіння паралелей. Так точно можна визначити, де стоїть пускова установка, скажімо, Patriot і завдати повторного удару", – пояснив Ігнат.
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Робота камер спостереження під час тривоги
Спікер ПС також наголосив на важливості вимкнення під час повітряної тривоги камер відеоспостереження.
"Ви знаєте історію з камерами, які були ввімкнені. Треба вимикати ті камери, що це взагалі неприпустимо і займається вже Служба безпеки України, інші правоохоронці. Сьогодні щодо тих, хто нехтує оцими правилами, є заборони відповідні. Особливо в реальному часі це дуже і дуже може зашкодити", – розповів Ігнат.
Він зазначив, що кадри роботи ППО, яку знімають самі повітряні сили та іноземні журналісти, перед публікацією перевіряються.
"Ви ж бачите що і ми викладаємо роботу ППО, і іноземці уже викладають роботу ППО. Ми дивимося, чи немає нічого там зайвого, і публікуємо, якщо воно показує підрив ракети в повітрі. Тобто перехоплення повітряної цілі – то чому ні? Ми маємо показати партнерам, що їхня зброя працює, що вона ефективна, що ми збиваємо ракети", – пояснив речник ПС.
До слова, 2 лютого президент України Володимир Зеленський назвав новиною дня отримання від західних партнерів двох нових потужних систем ППО. Віні сказав, що ці системи "збивають все".
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