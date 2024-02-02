Ігнат пояснив, чому росіяни частіше б'ють балістикою по Україні

Останнім часом побільшало засобів, які летять по балістичній траєкторії. Це можна простежити від 29 грудня, коли була одна з наймасштабніших атак по території України. Тоді росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, йдеться про балістичні ракети "Іскандер-М", які противник використовує, а також аеробалістичні "Кинджал".

"Х-22 - крилата ракета, яка летить і атакує при заході на ціль по балістичній траєкторії, теж можна віднести до балістичних. І зенітні керовані ракети С-300, які теж летять по балістичній траєкторії. Ворог розуміє, що ми маємо певні спроможності щодо збиття "Шахедів", крилатих ракет. Відсоток збиття крилатих ракет доволі таки великий, тому ворог вдається частіше до застосування балістики, яку збивати можуть лише спеціальні засоби, яких у нас не так багато", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Ігнат наголошує, що ворог часто б'є балістикою і по хибних цілях.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Атака дронів на підстанцію! Кривий Ріг без світла! Під землею застрягли понад 100 шахтарів

"Часто балістика не долітає туди, куди ворог мітить. Різні причини призводять длдо цього. Одна з них - якість ракет стає дедалі гіршою. Ми бачимо по прильотах "Кинджалів", балістичних ракет, що вони летять не туди. Можна з оптимізмом дивитися на такі речі, але частина ракет таки долітає", - резюмував Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого по Україні було випущено 24 безпілотники. Летіли вони передусім по східних областях – Херсонська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська область. Так, Повітряними силами та іншими підрозділами Сил оборони знешкоджено 11 ворожих БПЛА.

Читайте також: