Игнат объяснил, почему россияне чаще бьют баллистикой по Украине

В последнее время стало больше средств, которые летят по баллистической траектории. Это можно проследить с 29 декабря, когда была одна из самых масштабных атак по территории Украины. Тогда россияне применили 158 средств воздушного приступа.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, речь идет о баллистических ракетах "Искандер-М", которые противник использует, а также аэробалистических "Кинжал".

"Х-22 — крылатая ракета, которая летит и атакует при заходе на цель по баллистической траектории, тоже можно отнести к баллистическим. И зенитные управляемые ракеты С-300, тоже летящие по баллистической траектории. Враг понимает, что мы имеем определенные возможности относительно сбивание "Шахедов", крылатых ракет. Процент сбивания крылатых ракет довольно большой, поэтому враг прибегает чаще к применению баллистики, которую сбивать могут только специальные средства, которых у нас не так много", — говорится в сообщении.

При этом Игнат отмечает, что враг часто бьет баллистикой и по ложным целям.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: Атака дронов на подстанцию! Кривой Рог без света! Под землей застряли более 100 шахтеров

"Часто баллистика не долетает туда, куда враг метит. Разные причины приводят к этому. Одна из них — качество ракет становится все хуже. Мы видим по прилетам "Кинжалов", баллистических ракет, которые они летят не туда. Можно с оптимизмом смотреть на такие Кстати, но часть ракет все-таки долетает", — резюмировал Игнат.

Напомним, в ночь на 2 февраля по Украине было выпущено 24 беспилотника. Летели они прежде всего по восточным областям – Херсонская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская область. Так, Воздушными силами и другими подразделениями Сил обороны обезврежены 11 вражеских БПЛА.

Читайте также: