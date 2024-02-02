В Воздушных силах прокомментировали ночную атаку беспилотников

Ночная атака дронами ничем не отличалась от предыдущих. Те же места пусков – Приморско-Ахтарск, Чауда. Работали и другие вражеские цели.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Не следует пугаться

По Украине было выпущено 24 беспилотника. Летели они прежде всего по восточным областям – Херсонская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская область. Так, Воздушными силами и другими подразделениями Сил обороны обезврежены 11 вражеских БПЛА.

"Кроме того, еще 7 вражеских беспилотников можно тоже добавлять к активу, которые не долетели до своих целей и были локационно потеряны. Поэтому есть цифра 18. Просьба не пугаться, кто говорит, что мало кто где-то сбивает. Огненными средствами уничтожено именно 11. К сожалению, есть и попадание в Кривом Роге, в Днепропетровской области», – констатировал представитель Воздушных сил.

Напомним, в последнее время во время атак агрессор Россия применяет небольшое количество беспилотников Shahed. Впрочем, это не значит, что оккупанты испытывают нехватку иранских дронов-камикадзе.

Читайте также: